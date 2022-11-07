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В Белгородской области сообщили об обстреле Грайворона

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В Белгородской области сообщили об обстреле Грайворона
Фото: shutterstock

Украинские войска обстреляли город Грайворон в Белгородской области. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, — рассказал он.

После обстрела в городе и соседнем селе частично отключили электроэнергию. На место происшествия направлены все оперативные и аварийные службы, написал Гладков в своем Telegram-канале.

6 ноября более чем в 10 населенных пунктах Херсонской области была отключена подача электроэнергии после теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Кроме того, была временно прекращена подача воды.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают населенные пункты Херсонской области ракетным обстрелам. Зачастую удары приходятся по объектам инфраструктуры. В этот же день стало известно, что украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из комплексов HIMARS. В результате удара один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.

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