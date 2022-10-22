Гладков: При обстреле города Шебекино 11 мирных жителей получили ранения

Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало 11 человек. Об этом он рассказал в субботу, 22 октября.

Кроме того, глава региона уточнил, что четыре человека находятся в настоящее время в тяжелом состоянии.

— Все доставлены в районную центральную больницу, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого поступала информация о пяти пострадавших. Также Гладков сообщил о повреждении гражданских объектов.

20 октября губернатор Белгородского региона рассказал о девятилетнем мальчике, который пострадал в результате детонации в его руках устройства, напоминающего беспилотник, который используется украинскими подразделениями. Ребенок был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Накануне сообщалось, что село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел. При этом никто не пострадал, однако населенный пункт был полностью обесточен.