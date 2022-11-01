Приграничный поселок в Курской области обстреляли со стороны Украины

Фото: Минобороны РФ

Поселок Краснооктябрьский, расположенный в приграничном Глушковском районе Курской области, был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Населенные пункты Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Так, 18 октября украинские военные обстреляли приграничные села Суджанского района. О пострадавших при ударе информации нет.

Из-за подобных ситуаций президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Он распространяется на такие субъекты, как Крым, Краснодарский край, Брянская, Курская и другие области. Указом предусматривается, что в других регионах страны вводится уровень базовой готовности.