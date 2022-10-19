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Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования

Полина Долганова
Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Соответствующий указ был опубликован в среду, 19 октября.

Уточняется, что при этом уровень повышенной готовности вводится в других регионах Центрального и Южного федерального округов.

Указом также предусматривается, что в других регионах страны вводится уровень базовой готовности.

Средний уровень реагирования распространяется на такие субъекты, как Крым, Краснодарский край, Брянская, Курская и другие области.

Предполагается, что главы субъектов наделяются полномочиями осуществлять проведение мобилизации в сфере экономики, в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, говорится на сайте Кремля.

19 октября Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

В документе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. По закону агрессией против РФ признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».

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