Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ сел Суджанского района

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт во вторник, 18 октября.

— Сегодня ВСУ также обстреляли и приграничные села Суджанского района. В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровка, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками, — написал Старовойт в Telegram.

По его словам, в данный момент местные власти оценивают нанесенный ущерб. Необходимая помощь местным жителям будет оказана «в кратчайшие сроки», отметил губернатор. О количестве пострадавших при обстреле информации нет.

29 сентября ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, было зафиксировано свыше 20 прилетов, никто не пострадал. Из-за повреждений на трансформаторной подстанции часть поселка осталась без электроэнергии и воды.

12 сентября Старовойт сообщил об обстрелах поселка Теткино украинской армией. В результате этого были повреждены восемь домов, некоторые надворные постройки, а также частный автомобиль.