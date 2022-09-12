Курский губернатор Старовойт: ВСУ снова обстреляли поселок Теткино

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия снова обстреляла поселок Теткино Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в понедельник, 12 сентября.

— Сегодня утром ВСУ снова обстреляли поселок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль, — заявил Старовойт.

В своем Telegram-канале он добавил, что в результате обстрела поселок был обесточен. Пострадал и газопровод. Ремонтные работы уже начались, также идет оценка нанесенного ущерба.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области уже подвергался обстрелам ВСУ. Последний инцидент случился 5 сентября, тогда было зафиксировано не менее 12 прилетов. Никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки. Также один из снарядов ВСУ попал в колодец с водой.