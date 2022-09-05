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Украинские военные снова обстреляли поселок Теткино в Курской области

Евгений Белоусов
Происшествия
Украинские военные снова обстреляли поселок Теткино в Курской области
Фото: Pixabay

Украинские военные вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня около 19:00 ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилетов, — заявил он.

При обстреле никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки. Также один из снарядов ВСУ попал в колодец с водой.

Фото: Telegram / Роман Старовойт
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Фото: Telegram / Роман Старовойт
Фото: Telegram / Роман Старовойт
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Фото: Telegram / Роман Старовойт
Фото: Telegram / Роман Старовойт
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Фото: Telegram / Роман Старовойт

Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты, которые установят степень ущерба. Старовойт подчеркнул в своем Telegram-канале, что вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана в оперативные сроки.

В конце июля украинская армия обстреляла село Сачковичи в Брянской области. По словам губернатора региона, в результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

На следующий день ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино. Тогда Старовойт сообщил, что ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника была подавлена.

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