Украинские войска обстреляли село Сачковичи в Брянской области

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обстреляла населенный пункт в Брянской области. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ обстреляли село Сачковичи. В результате случившегося повредилась линия электропередач.

Богомаз добавил, что пострадавших в инциденте нет. На место обстрела прибыли оперативные службы, подытожил губернатор в своем Telegram-канале.

25 июля украинские войска открыли стрельбу по приграничному селу Алексеевка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

До этого Старовойт сообщил, что войска России 20 июля подавили ответным огнем атаку ВСУ на пограничные пункты Рыльского района. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил он.

Кроме того, 16 июля приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По населенному пункту выстрелили более 20 раз, однако пострадавших среди жителей не было.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.