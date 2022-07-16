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Губернатор Курской области раскрыл подробности обстрела поселка Теткино

Георгий Соланович
Общество
Губернатор Курской области раскрыл подробности обстрела поселка Теткино
Фото: Минобороны РФ

Утром в субботу, 16 июля, приграничный с Украиной поселок Теткино Курской области был обстрелян из минометов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, по поселку выстрелили более 20 раз. Пострадавших нет.

— Больше 20 прилетов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранним утром губернатор региона заявил, что обстрел Теткино ведут солдаты ВС Украины.

Накануне стало известно об обстреле села Дроновка в Курской области. Старовойт сообщил, что в результате пострадали жилые дома: разбиты стекла, крыши, нанесен серьезный ущерб. Также повреждены школа, медпункт, дом культуры, сельсовет и магазин.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее.

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