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Глава Курской области сообщил об обстреле села Дроновка

Лейла Алиева

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Глава Курской области сообщил об обстреле села Дроновка
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные обстреляли село Дроновка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в пятницу, 15 июля.

— Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, — отметил он.

По словам главы региона, в результате обстрела пострадали жилые дома: разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля и нанесен дорогой ущерб. Также повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина. Кроме того, из-за повреждений линий электропередач в селе нет света.

Специалисты в ближайшее время восстановят электроснабжение, подчеркнул Старовойт в своем Telegram-канале.

В этот же день в Белгородской области на библиотеку с беспилотника скинули бомбу. По словам губернатора области Вячеслав Гладков, в результате случившегося никто не пострадал.

Также ВСУ обстреляла село Некислицы Севского района Брянской области. Инцидент произошел в 05:00. В результате случившегося была повреждена линия электропередачи, среди мирного населения никто не пострадал.

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