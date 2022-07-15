Линия электропередачи повредилась в результате обстрела ВСУ села под Брянском

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Украинская армия обстреляла село Некислицы Севского района Брянской области. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, инцидент произошел в 05:00 утра. В результате случившегося была повреждена линия электропередачи, среди мирного населения никто не пострадал.

— Бригада электриков выехала на место, она приступит к восстановлению линии после работы оперативных служб, — отметил Богомаз на своей странице в Telegram.

В этот же день здание библиотеки повредилось в Грайвороне под Белгородом в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Недавно Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.