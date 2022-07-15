В Белгородской области после сброса взрывчатки повредилась библиотека

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Здание библиотеки повредилось в Грайвороне под Белгородом в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

— Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. <…> Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся, — написал Гладков на своей странице в Telegram.

Недавно Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле города.