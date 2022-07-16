Украинские войска начали обстрел поселка в Курской области

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Украинские войска обстреливают поселок Теткино в Курской области. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно об обстреле села Дроновка в Курской области. Старовойт сообщил, что в результате пострадали жилые дома: разбиты стекла, крыши, нанесен серьезный ущерб. Также повреждены школа, медпункт, дом культуры, сельсовет и магазин. Кроме того, из-за повреждений линий электропередачи в селе нет света.

В тот же день в Белгородской области на библиотеку с беспилотника скинули бомбу. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате случившегося никто не пострадал.

Недавно Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.