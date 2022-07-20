Российские пограничники подавили обстрел ВСУ территорий Курской области

Фото: Минобороны РФ

Российские войска подавили ответным огнем атаку ВСУ на пограничные пункты Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в среду, 20 июля.

— Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет. Однако из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населенных пункта. Ремонтные бригады выехали на место, — написал Старовойт в своем Teleram-канале.

По его словам, электроснабжение планируется восстановить в ближайшее время.

До этого Старовойт заявил, что ВС Украины ведут обстрел пограничного пункта Крупец и деревни Городище Рыльского района.

Ранним утром во вторник, 19 июля, ВС Украины вели обстрел села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадавших в инциденте нет. В результате обстрела был поврежден участок автодороги.

17 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов по селу Зерново Суземского района. В результате удара украинских военных никто из жителей села не пострадал. Также остались неповрежденными гражданские объекты.