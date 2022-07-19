Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи

Фото: Минобороны РФ

Ранним утром во вторник, 19 июля, ВС Украины вели обстрел села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших в инциденте нет. В результате обстрела был поврежден участок автодороги.

— Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги. На месте работают оперативные службы, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

17 июля губернатор региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов по селу Зерново Суземского района. Он добавил, что в результате удара украинских военных никто из жителей села не пострадал. Также остались неповрежденными гражданские объекты.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.