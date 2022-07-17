Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Брянской области заявил, что ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Губернатор Брянской области заявил, что ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов по селу Зерново Суземского района. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов, — сказал он.

Богомаз добавил, что в результате удара украинских военных никто их жителей села не пострадал. Также остались неповрежденными гражданские объекты. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что на данный момент на месте атаки работают оперативные службы.

Накануне стало известно, что украинские войска начали обстрел поселка Теткино в Курской области. В результате удара возникло возгорание.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.

Украина Брянск удар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте