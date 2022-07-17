Губернатор Брянской области заявил, что ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов по селу Зерново Суземского района. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов, — сказал он.

Богомаз добавил, что в результате удара украинских военных никто их жителей села не пострадал. Также остались неповрежденными гражданские объекты. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что на данный момент на месте атаки работают оперативные службы.

Накануне стало известно, что украинские войска начали обстрел поселка Теткино в Курской области. В результате удара возникло возгорание.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.