Курский губернатор Старовойт: ВСУ ведут обстрел приграничных территорий Рыльского района
Сюжет:Ситуация в Донбассе
ВС Украины ведут обстрел пограничного пункта Крупец и деревни Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в среду, 20 июля.
— Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света. Обстрел продолжается, — написал Старовойт в своем Тelegram-канале.
Ранним утром во вторник, 19 июля, ВС Украины вели обстрел села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадавших в инциденте нет. В результате обстрела был поврежден участок автодороги.
17 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов по селу Зерново Суземского района. В результате удара украинских военных никто из жителей села не пострадал. Также остались неповрежденными гражданские объекты.
Позже Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.