Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Курский губернатор Старовойт: ВСУ ведут обстрел приграничных территорий Рыльского района

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Курский губернатор Старовойт: ВСУ ведут обстрел приграничных территорий Рыльского района
Фото: Минобороны РФ

ВС Украины ведут обстрел пограничного пункта Крупец и деревни Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в среду, 20 июля.

— Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света. Обстрел продолжается, — написал Старовойт в своем Тelegram-канале.

Ранним утром во вторник, 19 июля, ВС Украины вели обстрел села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадавших в инциденте нет. В результате обстрела был поврежден участок автодороги.

17 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов по селу Зерново Суземского района. В результате удара украинских военных никто из жителей села не пострадал. Также остались неповрежденными гражданские объекты.

Позже Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.

Украина Курская область Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте