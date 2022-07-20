Курский губернатор Старовойт: ВСУ ведут обстрел приграничных территорий Рыльского района

Фото: Минобороны РФ

ВС Украины ведут обстрел пограничного пункта Крупец и деревни Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в среду, 20 июля.

— Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света. Обстрел продолжается, — написал Старовойт в своем Тelegram-канале.

Ранним утром во вторник, 19 июля, ВС Украины вели обстрел села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадавших в инциденте нет. В результате обстрела был поврежден участок автодороги.

17 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов по селу Зерново Суземского района. В результате удара украинских военных никто из жителей села не пострадал. Также остались неповрежденными гражданские объекты.

Позже Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.