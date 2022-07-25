Украинская армия начала обстрел села Алексеевка в Курской области

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Украинские войска открыли стрельбу по приграничному селу Алексеева в Курской области. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

До этого Старовойт сообщил, войска России 20 июля подавили ответным огнем атаку ВСУ на пограничные пункты Рыльского района. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил он.

При этом три населенных пункта временно остались без света из-за повреждений ЛЭП. Электроснабжение планируется восстановить в ближайшее время. После этого СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

20 июля ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами-«камикадзе», а с объектом, как уточнялось, «все хорошо». Позднее стало известно, что в результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.