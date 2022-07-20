СК возбудил дело после новых обстрелов Курской области со стороны ВСУ

Фото: СК РФ

СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц по факту обстрела Курской области со стороны Украины. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 июля ВСУ обстреляли село Городище Рыльского района Курской области, а также территорию автомобильного пункта пропуска «Крупец». При обстреле никто не пострадал.

20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка, в результате погиб один человек. По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, войска России 20 июля подавили ответным огнем атаку ВСУ на пограничные пункты Рыльского района. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил он.

При этом три населенных пункта временно остались без света из-за повреждений ЛЭП. Электроснабжение планируется восстановить в ближайшее время.