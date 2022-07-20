Один человек погиб при обстреле сел Белгородской области со стороны Украины

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ВСУ обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белогородской области, в результате погиб один человек. Об этом в среду, 20 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб, — рассказал он.

При обстреле Нехотеевки погиб один человек, хотя село было расселено еще в начале мая. Причины присутствия там погибшего мужчины будут устанавливаться, написал Гладков в Telegram-канале.

16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз, однако пострадавших среди жителей не было.

Минобороны России сообщило, что ВСУ совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.