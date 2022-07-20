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Более 10 сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке украинских беспилотников

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Более 10 сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке украинских беспилотников
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

В результате атаки украинских войск на Запорожскую АЭС пострадали 11 сотрудников. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

— При атаках на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, — передает сообщение ТАСС.

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами–«камикадзе», а с объектом «все хорошо».

18 июля украинские солдаты нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС. В результате обстрела был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Позднее в администрации региона сообщили, что ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов со стороны украинских войск нет.

Также сообщалось, что украинские войска начали обстрел поселка Теткино в Курской области. В результате удара возникло возгорание.

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