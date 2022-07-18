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Каховская ГЭС работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Евгений Белоусов

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Каховская ГЭС работает в штатном режиме после атаки ВСУ
Фото: shutterstock

Каховская ГЭС в Херсонской области Украины работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

— ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено, — передает его слова РИА Новости.

Украинские солдаты нанесли ракетный удар в район Каховской ГЭС. В результате обстрела был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено.

До этого сообщалось, что украинские войска начали обстрел поселка Теткино в Курской области. В результате удара возникло возгорание.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.

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