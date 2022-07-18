Украинские войска ударили ракетами по ГЭС в Новой Каховке

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Украинские солдаты нанесли ракетный удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области Украины. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

— Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад, — передает его слова РИА Новости.

Уточняется, что сама Каховская ГЭС не повреждена. Информация о погибших и пострадавших при ракетном ударе уточняется.

До этого сообщалось, что украинские войска начали обстрел поселка Теткино в Курской области. В результате удара возникло возгорание.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.

Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее.