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В Запорожской области сообщили об атаке беспилотников ВСУ на АЭС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Запорожской области сообщили об атаке беспилотников ВСУ на АЭС
Фото: shutterstock

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в среду, 20 июля.

Он добавил, что удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами–«камикадзе», а с объектом «все хорошо». По предварительным данным, мощность боезарядов достигала нескольких килограммов в тротиловом эквиваленте, передает ТАСС.

18 июля украинские солдаты нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС. В результате обстрела был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Позднее в администрации региона сообщили, что ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов со стороны украинских войск нет.

Также сообщалось, что украинские войска начали обстрел поселка Теткино в Курской области. В результате удара возникло возгорание.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По его словам, по населенному пункту выстрелили более 20 раз. Пострадавших среди жителей не было.

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