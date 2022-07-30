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Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино

Анастасия Колоскова
Общество
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино
Фото: adm.rkursk.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом в субботу, 30 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт.

— Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, при инциденте никто не пострадал. Данные относительно разрушений из-за обстрела уточняются, заключил Старовойт.

Приграничный с Украиной поселок Теткино уже подвергался обстрелам из минометов 16 июля. По населенному пункту выстрелили более 20 раз, однако пострадавших среди жителей не было.

Накануне украинская армия обстреляла село Сачковичи в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

Обстрелы со стороны Украины также были зафиксированы 25 июля в приграничном селе Алексеевка в Курской области.

До этого Старовойт сообщил, что войска России 20 июля подавили ответным огнем атаку ВСУ на пограничные пункты Рыльского района. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил он.

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