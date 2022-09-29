Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, было зафиксировано более 20 прилетов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в четверг, 29 сентября.

— Сегодня под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский. <...> Мы зафиксировали более 20 прилетов. Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате обстрела также пострадала трансформаторная подстанция. Из-за повреждений часть поселка оказалась без электроэнергии и без воды. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий.

12 сентября Старовойт сообщил об обстрелах поселка Теткино украинской армией. В результате этого были повреждены восемь домов, некоторые надворные постройки, а также частный автомобиль.

Поселок Теткино Глушковского района уже подвергался обстрелам ВСУ. Тогда никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки.