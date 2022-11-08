Старовойт: ВСУ попытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС

Фото: adm.rkursk.ru

ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковских районных электросетей (РЭС). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник, 8 ноября.

— Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС, — рассказал он.

В результате незначительно были повреждены подстанции, однако на подачу электричества это никак не повлияло. Также никто не пострадал, написал Старовойт в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что российская армия отбила попытки атак военных Украины на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Наступление было остановлено за счет ударов российской авиации и артиллерийского огня.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что в ближайшее время ВСУ могут потерпеть разгромное поражение на Херсонском направлении, в результате чего их резервы будут полностью уничтожены.