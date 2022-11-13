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Глава британского Минфина обвинил Россию в экономических проблемах в стране

Егор Провоторов
В мире
Глава британского Минфина обвинил Россию в экономических проблемах в стране
Фото: Unsplash

Россия якобы создала в мире ситуацию, которая спровоцировала рецессию в Великобритании. С подобным утверждением в субботнем интервью газете The Sunday Times выступил министр финансов островного государства Джереми Хант.

По его словам, если Минфин совместно с Банком Англии сможет взять инфляцию под контроль, то Лондон будет способен и сдерживать эффект от роста процентных ставок и ставок по ипотеке. По версии главы ведомства, Великобритания лишилась стабильности в основном по причине российской специальной операции на Украине.

— Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту, — заявил Хант журналистам.

По предварительной информации, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала текущего года сократился на 0,2 процента. Ожидаемое сокращение данного показателя в четвертом квартале позволит говорить о том, что королевство вошло в период рецессии. При этом годовой показатель инфляции в государстве уже превышает 10 процентов и продолжает расти.

Хант согласен с прогнозом британского ЦБ, который ожидает, что рецессия в государстве продлится два года, став наиболее продолжительной за столетний период ведения соответствующе экономической статистики, пишет ТАСС.

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