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Костромской ансамбль выступил в столичном Музее Победы

Егор Провоторов
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Костромской ансамбль выступил в столичном Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу, 12 ноября, в Музее Победы прошла большая музыкальная программа. Перед гостями выступила студия традиционного и современного народного творчества «Кудыкина гора» из Костромы, рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Артисты выступили вместе с популярным сербским певцом, актером и телеведущим Марко Долашом. Для посетителей прозвучали композиции на русском и сербском языках. Среди песен были популярные композиции о Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в концерте приняли участие хореографический ансамбль «Данс-Вояж», а также воспитанники студии «Юные Александровцы» академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

После выступления участникам костромской студии были вручены благодарственные письма от Музея Победы. Марко Долашу вручили картину с видами Костромы.

Накануне во всенародный исторический проект «Лица Победы», который создан по инициативе Музея Победы, передана биография летчика штурмовой авиации, Героя Советского Союза Федора Буслова.

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