РИА Новости: «Калашников» будет руководить поставками экипировки в ВС РФ

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Концерн «Калашников» назначен основным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в Вооруженные силы РФ, эта мера необходима в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения российской армии — более 300 тысяч мобилизованных, заявил РИА Новости информированный источник.

По информации собеседника издания, Минпромторг назначил «Калашников» сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, поставляющие экипировку военнослужащим, будут регулярно отчитываться концерну о поставках шлемов, бронежилетов и иных элементов экипировки в ВС России.

Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые связаны со спецоперацией и обеспечением мобилизованных всем необходимым.

— Сегодня вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях, посудите сами – за последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц, — заметил источник РИА Новости.

В начале ноября президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что основной калибр армейских автоматов в России планируется увеличить с 5,45 миллиметра в связи с работами над экипировкой военнослужащего третьего поколения.