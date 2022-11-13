NBC: Демократы сохранят контроль над Сенатом после победы на выборах в Неваде

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Действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто одерживает победу на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой американского конгресса. Такой прогноз в субботу, 12 ноября, дает телекомпания NBC, а также несколько других ведущих СМИ Соединенных Штатов.

Победа демпартии в Неваде означает, что демократы получат по крайней мере 50 мест в Сенате США. Это дает им контроль над верхней палатой, поскольку всего в ней 100 мест.

В случае равного распределения голосов между республиканцами и демократами решающим становится голос вице-президента, которым является представительница Демократической партии Камала Харрис.

Судьба еще одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура избирательного процесса в штате Джорджия, пишет ТАСС.

9 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената.