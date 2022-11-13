«Все зеркала в доме перевернула»: Мельникова рассказала об изменениях после болезни

Фото: assembly.spb.ru

Актриса Анастасия Мельникова долгое время страдала тяжелой болезнью, что привело к нескольким операциям, а сильные лекарства вызвали набор веса. Несмотря на это, она вышла в свет и многие отметили, как заслуженная артистка России похорошела.

— Мне так приятно слышать добрые слова. Все эти разговоры про то, какая я «толстая и страшная», они действительно были связаны с болезнью. И я, поверьте, как никто понимала это. Я все зеркала в доме перевернула, чтобы этого ужаса не видеть, — сказала Мельникова.

Актриса добавила, что раньше переживала из-за лишнего веса. Мельникова пыталась найти позитивные стороны ситуации и шутила, что «лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», передает StarHit.

Анастасия Мельникова впервые появилась на публике после заявления о тяжелой болезни 11 ноября. Она приняла участие в передаче на федеральном телеканале, где предстала в обтягивающем черном платье, продемонстрировав заметно постройневшую фигуру. По ее словам, с серьезным заболеванием актриса борется уже пять лет.