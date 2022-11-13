Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрист заявила, что при окладе ниже МРОТ работника нельзя лишать премии

Александр Афонин
Общество
Юрист заявила, что при окладе ниже МРОТ работника нельзя лишать премии
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Работодатель не имеет права лишать своего сотрудника премии, если она «увеличивает» размер оклада до значений минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила юрист Елена Кудерко в воскресенье, 13 ноября.

— При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд — оплата труда в размере не менее МРОТ, — сказала она.

По закону зарплата любого работника должна быть не ниже МРОТ. Если фактический оклад ниже минимальных значений, то работодатель зачастую увеличивает его за счет премии. Однако в таком случае повышающий коэффициент приравнивается к окладной части.

Лишить премии можно только при соблюдении предписанных в трудовом законе условий. Если они были нарушены, то работник имеет основания для обращения в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, передает «Прайм».

До этого доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что ожидать повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ. По ее словам, с нового года он увеличится.

Работа МРОТ Премии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте