Юрист заявила, что при окладе ниже МРОТ работника нельзя лишать премии

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Работодатель не имеет права лишать своего сотрудника премии, если она «увеличивает» размер оклада до значений минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила юрист Елена Кудерко в воскресенье, 13 ноября.

— При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд — оплата труда в размере не менее МРОТ, — сказала она.

По закону зарплата любого работника должна быть не ниже МРОТ. Если фактический оклад ниже минимальных значений, то работодатель зачастую увеличивает его за счет премии. Однако в таком случае повышающий коэффициент приравнивается к окладной части.

Лишить премии можно только при соблюдении предписанных в трудовом законе условий. Если они были нарушены, то работник имеет основания для обращения в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, передает «Прайм».

До этого доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что ожидать повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ. По ее словам, с нового года он увеличится.