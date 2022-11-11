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Эксперт Иванова-Швец рассказала, кому с 1 января повысят зарплаты

Юлия Курганова
Общество
Эксперт Иванова-Швец рассказала, кому с 1 января повысят зарплаты
Фото: depositphotos

Ожидать повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ, так как он увеличится с нового года. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она рассказала, что индексация зарплаты ожидается у сотрудников, которые получают выплаты на уровне МРОТ, в зависимости от МРОТ и у сотрудников государственной сферы.

Эксперт в беседе с агентством «Прайм» отметила, что в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации. Так, зарплата может подниматься каждый год или в соответствии с финансовыми результатами компании, как правило, после публикации годовой отчетности.

Адвокат Мария Меренкова рассказала, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату. По словам эксперта, тринадцатая зарплата — это как премия в соответствии с частью 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ. Премия — это стимулирующая выплата. Работодатель поощряет сотрудников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

Зарплаты МРОТ Эксперты
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