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Четыре новых тематических парка появилось в этом году у жителей ТиНАО

Полина Долганова
Город
Четыре новых тематических парка появилось в этом году у жителей ТиНАО
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Четыре новых тематических парка появилось в 2022 году у жителей Новой Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с 2012 года в ТиНАО благоустроили свыше 90 парков и скверов.

— В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства сделали в округе четыре новых тематических парка — «Редут 1812 года», «Марьинский ручей», «Природный» и детский парк в поселке Рогово, — напомнил заммэра.

Он уточнил, что в каждом из парков специалисты организовали аллеи для прогулок, установили беседки и создали зоны для пикников.

Так, в парке «Редут 1812 года» были созданы экскурсионные маршруты с элементами парковой архитектуры прошлого, в парке «Марьинский ручей» восстановили исторические границы русла водоема и создали пространство для отдыха с семьей.

В парке «Природный» удалось создать зоны для тихого отдыха и соединить их дорожками для прогулок.

В детском парке в поселке Рогово для москвичей обустроили многофункциональные игровые зоны, подытожил Бирюков.

7 ноября стало известно, что готовность работ по созданию в СВАО Москвы «Парка Яуза» оценивается на 60 процентов. С 2016 года в рамках работы над проектом специалисты благоустроили территорию совокупной площадью более 223 гектаров. В 2022 году работы проводились вдоль улицы Северодвинской и на участке от улицы Широкой до Енисейской.

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