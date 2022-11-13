Москвичи ответят на вопросы об истории автовокзалов Москвы в «Активном гражданине»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В проекте «Активный гражданин» стартовал 13-й выпуск спецпроекта «Большая викторина», посвященный истории и развитию столичных автовокзалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

Участникам викторины будет предложено ответить на восемь вопросов. Они коснутся истории и развития обновленных за последние годы автовокзалов. За каждый правильный ответ на вопрос участнику будет начислено пять баллов.

Так, москвичи ответят на вопросы о дизайне обновленных автовокзалов, особенностях их работы и пассажирских сервисов. Например, пользователи смогут назвать имя самого крупного в России и Европе пункта, который открылся в районе Гольяново в 2020 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 октября участники проекта «Активный гражданин» получили доступ к 12-му выпуску «Большой викторины», посвященному театрам столицы. В рамках опроса предлагается ответить на восемь вопросов. Например, участники должны назвать кличку первого пушистого артиста Театра кошек Куклачева.