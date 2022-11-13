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Два вида воробьев обитают на природных территориях Москвы

Александр Афонин
Город
Два вида воробьев обитают на природных территориях Москвы
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

На столичных природных территориях гнездится два вида воробьев: домовые и полевые. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

Главное отличие видов заключается в местах их обитания. Домовые воробьи предпочитают селиться в городе ближе к людям. Полевые, наоборот, — в парках и природных зонах. По данным Евразийского учета птиц, полевой воробей является четвертым по многочисленности видом.

— Численность полевых воробьев на природных территориях Москвы на сегодняшний день стабильна. Режим особо охраняемых природных территорий позволяет птицам благополучно выводить птенцов, — сказала заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

Кроме того, птицы отличаются друг от друга размером и окрасом. Так, полевые воробьи немного меньшего размера и имеют черные «сережки» на белых щеках, а также коричневую «шапочку» на голове, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что 12 ноября начнется ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция «Птица-синица». Специалисты Мосприроды расскажут, как помочь птицам пережить холода и как правильно их кормить.

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