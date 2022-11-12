Сотрудники Мосприроды расскажут, как правильно кормить птиц

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция «Птица-синица» стартует в Москве 12 ноября — в Синичкин день.

Специалисты Мосприроды расскажут, как помочь птицам пережить холода и как правильно их кормить. С ноября по март в Москве в онлайн и оффлайн форматах будут проходить просветительские занятия, посвященные кормлению пернатых.

В рамках акции «Птица-синица» планируется провести около 400 таких мероприятий. По словам специалистов, кормить птиц можно начинать только при минусовых температурах.

Подкармливать птичек нельзя жареными продуктами, а также фруктами, сдобой и миндалем. Также не рекомендуется бросать корм в воду — это может привести к загрязнению водоемов.

Эксперты отмечают, что семена подсолнуха любят воробьи и синицы. Орехами и желудями лучше всего кормить дятлов и соек, а сушеные ягоды рябины — отличное лакомство для дроздов и снегирей.

Кормить водоплавающих птиц лучше всего комбикормом на специальных площадках, которые находятся на берегах водоемов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мероприятия, посвященные празднованию Синичкиного дня, пройдут в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября.