Выставка-игра «Капитаны будущего: Terra Futura» стартовала на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

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На ВДНХ проходит научно-образовательный проект нового формата — выставка-игра «Капитаны будущего: Terra Futura». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

Проект направлен на семьи с детьми старше шести лет. При посещении они могут познакомиться с историей достижений человечества в различных сферах и инновационными разработками. В этом им помогут интерактивные аттракционы, стены-комиксы, мечтательная комната и так далее.

Всего в экспозиции представлено 10 залов. Гости могут узнать историю изобретений, которые были получены в результате воплощения своей мечты человеком. Выставка-игра работает ежедневно, билеты доступны на портале мероприятия, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Музей транспорта Москвы и общественное пространство «Хлебозавод» открыли выставку «Вы ушли с маршрута, и это нормально». Гости могут пройти бесплатные экскурсии, лекции и детские мастер-классы. Чтобы их посетить, необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте.