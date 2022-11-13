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Байден заявил, что США продолжат активно конкурировать с Китаем

Александр Афонин
В мире
Байден заявил, что США продолжат активно конкурировать с Китаем
Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден на Восточноазиатском саммите (ВАС) заявил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, но не допустит перерастания ситуации в полноценный конфликт. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

— Президент Байден прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переходила в конфликт, — говорится в сообщении.

Американский лидер добавил, что на данный момент важно сохранять мир среди стран. Кроме того, он отметил важность стабильности в Тайваньском проливе. Говоря про Россию, он в очередной раз осудил проводимую Москвой спецоперацию на территории Украины, передают «Известия».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их западные партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине, что помешало составить совместное заявление по итогам ВАС. Он добавил, что итоги мероприятия и направления сотрудничества стран — участников саммита будут изложены в коммюнике.

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