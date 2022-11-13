Лавров: Участники ВАС не приняли совместного решения из-за требований США по Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

США и их западные партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине, что помешало составить совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 13 ноября.

— Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, — сказал он.

Министр добавил, что итоги мероприятия и направления сотрудничества стран-участник саммита будут изложены в коммюнике. Документ будет выпущен председательством Камбоджи, передает ТАСС.

Восточноазиатский саммит прошел 13 ноября в Камбодже. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, мероприятие началось без президента США Джо Байдена. Это послужило его опоздание более чем на 30 минут.

15 ноября на Бали стартует саммит G20. Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в мероприятии. Страну в онлайн-формате представит глава МИД Сергей Лавров. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему было принято такое решение.