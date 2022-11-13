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Захарова: Саммит ВАС в Камбодже начали без Байдена из-за его опоздания

Александр Афонин
В мире
Захарова: Саммит ВАС в Камбодже начали без Байдена из-за его опоздания
Фото: МИД РФ

Участники Восточноазиатского саммита начали мероприятие без президента США Джо Байдена из-за его опоздания более чем на 30 минут. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Саммит ВАС в Камбодже начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались, — сказала она.

В своем Telegram-канале дипломат отметила, что саммит на данный момент проходит в Камбодже, а не в Колумбии, как заявлял американский президент.

До этого Джо Байден, выступая перед началом саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, перепутал Камбоджу, председательствующую в организации, с Колумбией. Он поблагодарил премьер-министра страны за приглашение на событие.

Позже ошибку американского лидера прокомментировала официальный представитель российского МИД. Она задалась вопросом, какую именно Колумбию Байден имел в виду: страну, американский округ или город Коломбо в Шри-Ланке.

15 ноября на Бали начнется саммит G20. Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в мероприятии. Страну в онлайн-формате представит глава МИД Сергей Лавров. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему было принято такое решение.

Джо Байден международный саммит Мария Захарова
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