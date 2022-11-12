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Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Колумбию и Камбоджу

Евгений Жуков
В мире
Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Колумбию и Камбоджу
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 12 ноября, прокомментировала ошибку президента США Джо Байдена, который поблагодарил Колумбию за саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящий в Камбодже.

— Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо? — пошутила Захарова в своем Telegram-канале.

1 ноября американский лидер перепутал Украину с Ираком. Выступая перед избирателями, Байден назвал инфляцию «мировой проблемой» из-за войны в Ираке и последствия для нефти «из-за действий России». В том же самом выступлении президент США также по ошибке назвал обрушившийся не так давно на Флориду ураган «Иэн» «Иваном».

До этого у американского лидера во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе произошел конфуз. Глава Белого дома лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». «Вечерняя Москва» решила узнать, при каких заболеваниях у человека нарушается способность произносить слова.

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