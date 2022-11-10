«Может быть законной целью»: почему Путин не поедет на саммит G20

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в саммите G20 на Бали на следующей неделе. Россию в онлайн-формате представит глава МИД Сергей Лавров. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему было принято такое решение.

По мнению политолога, выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен:

— Верховному главнокомандующему не нужно покидать страну в такое сложное время. Понятно, что Сталин уезжал во время войны, но это было необходимо для проведения переговоров с союзниками. А в данной ситуации лететь через полмира — это неправильно.

Также, по словам Светова, одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Путина.

— Кто сможет гарантировать безопасность самолета президента Путина, вспоминая недавние заявления бывшего советника президента Болтона, что российский лидер может быть законной целью. Все эти факторы заставляют трезво оценивать ситуацию и принимать рациональные решения.

Политолог считает, что саммит «Большой двадцатки» стал бы площадкой для «общественного порицания» России:

— Если мы посмотрим на состав саммита, то его половина — это недружественные государства. Например, США, Австралия, Франция, Германия, Великобритания, Япония и в целом весь Европейский союз. А с другой стороны — Россия, страны БРИКС, Мексика, Аргентина и Саудовская Аравия. США совершенно точно захотят использовать эту площадку для очередного осуждения РФ. Они будут делать все, чтобы была принята резолюция с жесткими требованиями к нашей стране.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что приглашение на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского стало еще одним решающим фактором для отказа российского лидера посещать данное мероприятие.

— Председатель очередного саммита G20 имеет право приглашать страны, которые полезны для сотрудничества с «Большой двадцаткой». Но в этот раз его вынудили пригласить президента Украины. Понятно, что это сделано, чтобы столкнуть Зеленского с Путиным. А также использовать этот момент для поднятия авторитета украинского президента, что он находится на одном уровне с Путиным и участвует в таком важном мероприятии, — пояснил Светов.

Политолог уверен, что летняя встреча министров иностранных дел G20 показала, какое отношение будет к Путину на саммите на Бали:

— Стоит вспомнить встречу министров иностранных дел G20, которая была летом. Там был организован настоящий балаган, когда Сергей Лавров выступал, а представители стран-участниц выходили из зала. Также были разговоры, что никто не хочет встречаться с Лавровым и стоит ли с ним делать фотографию. Представим, что этот спектакль тогда был репетицией, а сейчас он бы разыгрывался с участием президента Путина.

Светов отметил, что все эти обстоятельства сыграли определяющую роль. Кроме того, саммит G20 из структуры, на которой обсуждаются вопросы сотрудничества и взаимодействия, усилиями американцев и их союзников превращают в очередную конфронтационную площадку.

— Все, что необходимо, Путин обсудил на встрече БРИКС с Шанхайской организацией сотрудничества, а также с теми, с кем сотрудничает Россия. А без этого саммита мы совершенно спокойно можем обойтись, — заключил политолог.