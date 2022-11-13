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«Я вынужден был пить до конца»: актер Котенев рассказал, как играл Ельцина в сериале «Корона»

Евгений Белоусов
Общество
«Я вынужден был пить до конца»: актер Котенев рассказал, как играл Ельцина в сериале «Корона»
кадр из трейлера телесериала «Корона»

Российский и белорусский актер театра и кино Анатолий Котенев воплотил в новом сезоне популярного британского сериала «Корона» о жизни королевы Елизаветы II образ первого президента РФ Бориса Ельцина. Артист признался, что лично следил за тем, чтобы в кадре и на съемках был соответствующий уровень реализма.

— Я старался, чтобы все соответствовало. Это моя прямая обязанность, это работа актера над собой. Для них это было не столь важно. Для них важнее было то, чтобы в первом дубле я выпил весь бокал сока (якобы вина) за королеву. И потом в течение всех оставшихся дублей, где я был в кадре, я вынужден был пить до конца, — рассказал Котенев.

Один раз актер допустил ошибку: ему необходимо было только отпить из бокала «вино» и поставить его на место. Однако он выпил все: «до дна — за королеву». Вот только после этого Котеневу пришлось и во всех следующих дублях выпивать по полному бокалу.

По словам актера, он также всегда старался прятать в кадре два пальца на левой руке, ведь у Ельцина их не было. Это не было требованием режиссера, но актер старался следить за всеми нюансами своей роли.

Котенев с теплом вспоминает опыт съемки со знаменитой британской актрисой Имельдой Стонтон, которая сыграла королеву. Стонтон наиболее известна по роли Долорес Амбридж в серии фильмов о Гарри Поттере. Котенев рассказал, как после съемок он взял ее руки в свои и поцеловал. Однако именитая актриса тут же сама принялась целовать руки Котенева, рассказал актер в интервью «Комсомольской правде».

События в новых сериях разворачиваются в 1990-е годы. В том числе рассказывается о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы. Супругу первого российского президента Наину сыграла советская и испанская актриса театра и кино Марина Шиманская.

До этого стало известно, что канадская актриса Кэрри-Энн Мосс исполнит одну из ролей в будущем сериале режиссера Лесли Хэдланд «Аколит». Картина станет приквелом первого эпизода космической оперы «Звездные войны». Кого именно сыграет 55-летняя знаменитость, неизвестно.

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