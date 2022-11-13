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Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых мобилизовали до вхождения регионов в состав страны. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России, — заявил он.

По словам Пескова, демобилизованных студентов направят домой, где они продолжат обучение, передает РИА Новости.

31 октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлен призыв граждан, а также прекращены подготовка и выдача повесток в военкоматы.

Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительный призыв граждан в рамках частичной мобилизации больше не будет осуществляться в России. По его словам, вопрос по данной теме закрыт.

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