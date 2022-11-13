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Генпрокуратура проверит законность мобилизации 18-летнего школьника из ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Генпрокуратура проверит законность мобилизации 18-летнего школьника из ДНР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Генеральная прокуратура России проверит законность мобилизации 18-летнего школьника из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Никиту Гладких. Вернуть живым и здоровым. Несмотря на то что в начале военной операции ему было 18 лет, он еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу. Вместо этого он оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, — заявил он.

По словам Пушилина, теперь школьник продолжит учебу, а летом он поступит в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Ему также будут предоставлены определенные льготы, написал врио главы ДНР в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которых мобилизовали до вхождения регионов в состав страны.

31 октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлен призыв граждан, а также прекращены подготовка и выдача повесток в военкоматы.

Генпрокуратура Мобилизация Денис Пушилин ДНР
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