«Все время на обезболивающих»: тяжелобольной Губин появился на публике

Фото: YouTube / Андрей Губин

Певец и композитор Андрей Губин, страдающий от тяжкого заболевания, появился на шоу телеканала НТВ «Суперстар». Звезда 90-х страдает от левосторонней прозопалгии лица.

— Болезнь, от которой Губин страдает, на данный момент неизлечима. Его мучают ужасные боли, он все время на обезболивающих препаратах, — рассказали на съемочной площадке.

В последнее время Губину стало хуже, музыкант держится из последних сил. Однако он сам уже не раз заявлял, что смирился со своей участью. Несмотря ни на что, Губин старается не подавать виду, что ему тяжело, передает «Комсомольская правда».

Певец и композитор Игорь Николаев высказал желание снова увидеть Губина на сцене и даже предложил ему записать совместную композицию. Он также рассказал о давнишнем конфликте с Губиным из-за песни.

По его словам, инцидент произошел после того, как участник «Фабрики звезд — 4» Антон Зацепин исполнил песню «Ниже ростом только Губин». После этого сам Губин признался, что ему было неприятно слушать эту композицию.