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Дочь Юлии Началовой рассказала о трогательном совпадении, связывающем ее с матерью

Егор Провоторов
Общество
Дочь Юлии Началовой рассказала о трогательном совпадении, связывающем ее с матерью
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дочь умершей российской певицы Юлии Началовой Вера Алдонина накануне посетила Неделю моды в Москве и торжественно открыла одно из мероприятий. Однако на подиум подрастающая знаменитость вышла не в качестве модели, а как певица.

Девушка спела одну из композиций Уитни Хьюстон. Зрители остались в восторге от природной красоты Алдониной и обратили внимание на поразительное сходство с матерью. При этом речь идет не только о внешних данных, но и о вокале.

Сама юная девушка вела себя достаточно открыто и не стеснялась раздавать интервью. В беседе с MK.RU она поделилась удивительным совпадением, о котором узнала накануне показа.

— Песню, которую сегодня исполнила, я очень люблю. Она мелодичная, но при этом серьезная. Знаете, какое совпадение? Когда я пришла сегодня сюда, мне сказали, что четыре года назад моя мама здесь исполняла именно эту песню, — рассказала молодая исполнительница.

В начале февраля Вера Алдонина попросила общественность не сравнивать ее с матерью. По словам 15-летней девочки, она стремится к самостоятельности, однако публика все время навешивает на нее определенные ярлыки.

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