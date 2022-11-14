Эрдоган обсудит проект «газового хаба» с лидерами Азербайджана и Туркменистана

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 13 ноября, сообщил, что в начале декабря намерен обсудить с лидерами Туркменистана и Азербайджана проект предложенного Россией «газового хаба».

Российский и турецкий лидеры ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который РФ могла бы переместить транзит «голубого топлива» с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган уверен, что Европа таким образом может получать российский газ через Анкару.

В начале следующего месяца в ходе визита в Туркменистан рассчитывает обсудить данный вопрос с главами этой республики и Азербайджана. Эрдоган на брифинге в Стамбуле заявил, что надеется на хорошие результаты данной встречи, пишет РИА Новости.

В минувшую субботу, 12 ноября, турецкий лидер заявил, что России приходится оказывать сопротивление западным странам, которые «нападают на нее».